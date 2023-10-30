عايش الحرب في طفولته.. غيبرييسوس يطلق نداء لوقف إطلاق النار في غزة

والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية متحدر من منطقة تيغراي في إثيوبيا، التي شهدت نزاعات دامية خلال عقودٍ وصولا إلى الأشهر الأخيرة. وهو المسؤول الوحيد الذي خبِر الحرب شخصياً خلال طفولته من بين جميع كبار مسؤولي الأمم المتحدة، الذين دعوا حتى الآن إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وكتب: "أتعاطف بشدة مع العالقين حالياً في وسط النزاع، وأشعر بألمهم كما لو كان ألمي".

وفقد تيدروس شقيقاً توفي بسبب عدم تمكنه من الحصول على رعاية صحية.

وخلال الحرب الأخيرة بين حكومة أديس أبابا وسلطات المتمردين في تيغراي، فقد تيدروس عمه وعبّر عن قلقه لعدم تلقيه أخبارا عن عائلته خلال أشهر في ذروة الاشتباكات التي بدأت في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 واستمرت سنتين.

وقال تيدروس إن "الحرب لا تجلب إلا الخراب والرعب والدمار. ولا شيء آخر".

وأضاف: "في هذه اللحظة الحرجة، دعونا نتغلب على الانقسامات ونسلك طريق السلام. إن إظهار الشجاعة بشكل حقيقي يكمن في اختيار السلام. أدعو قادة العالم إلى الاتحاد وقيادة العالم نحو السلام. اختاروا السلام".