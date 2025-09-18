 القناة 12 الإسرائيلية: مقتل أحد المصابين في عملية إطلاق نار على جسر اللنبي
قتلى وجرحى في قصف على خيام النازحين بميناء غزة

دبابات إسرائيلية داخل مدينة غزة المصدر: أ ف ب
محمد أبو شعر
قُتل ثلاثة فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون، اليوم الخميس، في قصف إسرائيلي استهدف خيامًا تؤوي نازحين داخل منطقة ميناء مدينة غزة.
 
وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة بمقتل رجل وزوجته وفلسطيني ثالث، في قصف إسرائيلي على خيمة وسط مخيم لإيواء النازحين داخل الميناء الواقع غربي مدينة غزة.

 وتكتظ منطقة الميناء بخيام النازحين الذين فروا من مناطق عمليات الجيش الإسرائيلي في مناطق شمال وجنوب وشرق مدينة غزة.

 ويواصل الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته في مدينة غزة، التي بدأ اجتياحها قبل يومين، وسط كثافة نارية يستخدمها بالقصف الجوي وعمليات النسف عبر الروبوتات المفخخة.
 
وقالت مصادر طبية فلسطينية إن 35 فلسطينيًّا قتلوا منذ فجر الخميس، وأصيب عشرات آخرون جراء عمليات قصف إسرائيلية.

