إصابة 6 جنود إسرائيليين بهجوم مسلح في غزة

أُصيب 6 جنود إسرائيليين، اليوم الاثنين، بعد تعرضهم لاستهداف من قبل عناصر من الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، وفق ما أفادت منصات إخبارية إسرائيلية.

وقالت منصة "حدشوت للو تسنزورا" إن 6 جنود أصيبوا خلال حدث أمني في قطاع غزة، مشيرة إلى أن جراح أحدهم خطيرة جدًا.

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بدورها قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن "مسلحين من حماس حاولوا التسلل إلى موقع استراحة تابع لقوات لواء كفير جنوب خان يونس"، مشيرة إلى أن جنديًا كان يقف عند بوابة الموقع رصد أحد المسلحين في نقطة قنص خارجية وأطلق النار عليه وقام بتحييده.

وبيّنت أنه "في الوقت نفسه، وصلت دبابة إلى المكان، ورصدت مسلحًا آخر، فوجهت المدفع نحوه، عندها سلّم المسلح نفسه وتم اعتقاله".

وذكرت أن الجيش الإسرائيلي أكد ازديادًا واضحًا في محاولات عناصر حماس تنفيذ عمليات نوعية ضمن تكتيك حرب العصابات، خاصة في ظل استمرار المحادثات بشأن التهدئة.

وتشهد مناطق قطاع غزة تصاعدًا في وتيرة العمليات ضد الجيش الإسرائيلي، إذ تم تسجيل عمليات تفجير دبابات وناقلات جند، واستهداف جرافات عسكرية وعمليات قنص في مناطق عدة، خاصة في خان يونس جنوب القطاع.

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وكان آخر هذه العمليات يوم السبت، حيث قُتل ثلاثة جنود إسرائيليين بعد ما قالت كتائب القسام إنه "كمين مركب" استهدف ثلاث آليات عسكرية إسرائيلية شرق خان يونس.