هانغبي: حرب غزة لن تتوقّف حتى مع تحرير الأسرى

قال رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي، تسحي هانغبي، إن الحرب على قطاع غزة لن تتوقّف حتى مع إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين. وفق قناة "الأخبار 12" العبرية.

هانغبي تطرّق في حديثه مع القناة إلى مفاوضات صفقة الأسرى، وللحرب في الشمال، وللعملية المرتقبة في رفح، وأوضح أن موقف الحكومة الإسرائيلية "ينصّ على أنه لا يوجد أيّ وضع ستؤدي فيه الصفقة إلى نهاية الحرب".

ولفت إلى أن المطالب الإسرائيلية تنصّ على إطلاق سراح كلّ الأسرى، وقبل ذلك إطلاق سراح كل النساء فورًا، وعدم نهاية الحرب عقب الانتهاء من تنفيذ الصفقة.

وبيَّن أن لدى إسرائيل ثقة في أن الجيش سينفّذ قرار المستوى السياسي، حين يصدر، وسيبدأ العملية العسكرية في رفح، متعهدًا بتدمير كتائب حركة حماس هناك وفي كل مكان آخر.