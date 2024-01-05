الجيش الإسرائيلي يكشف مصير 3 مفقودين منذ هجوم حماس المباغت

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أن ثلاثة إسرائيليين اعتبروا في عداد المفقودين منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر، محتجزون كرهائن في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الجيش دانيال هاغاري للصحافيين، إن "ثلاثة مواطنين كانوا في عداد المفقودين يعتبرون حاليا ضمن الرهائن وقد تم إبلاغ عائلاتهم" بالأمر.

يرتفع بذلك عدد الرهائن المحتجزين في قطاع غزة منذ هجوم أكتوبر إلى 132 شخصا، بناء على الأرقام الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين.

ونفّذ عناصر حماس في السابع من أكتوبر هجوما على جنوب إسرائيل أودى بنحو 1140 شخصا، وفق الأرقام الرسمية الصادرة عن الجانب الإسرائيلي.

وأُفرج حتى الآن عن مئة من الرهائن الذين أُخذوا خلال الهجوم.

وترد إسرائيل منذ ذلك الحين بقصف عنيف يترافق منذ 27 أكتوبر مع هجوم بري في قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل 22438 شخصا معظمهم من النساء والأطفال، وفق آخر أرقام وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.