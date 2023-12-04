إسرائيل: عمليات القوات البرية تشمل كل قطاع غزة

قصفت القوات الإسرائيلية مناطق واسعة في قطاع غزة مما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين، فيما لاذ المدنيون في القطاع المحاصر بمنطقة آخذة في التضاؤل في الجنوب.

وقالت حركة حماس إن مقاتليها اشتبكوا مع قوات إسرائيلية على بعد نحو كيلومترين من مدينة خان يونس في الجنوب.

وذكر سكان بخان يونس أن بوسعهم سماع دوي نيران الدبابات وأنهم يخشون من أن إسرائيل تجهز هجوما بريا جديدا، وكان كثير منهم قد انتقلوا بالفعل إلى خان يونس للفرار من هجمات سابقة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد طلب من السكان إخلاء بعض المناطق في المدينة وبالقرب منها، لكنه لم يعلن أي هجوم بري جديد على الجنوب.

لكن في أوضح إشارة على بدء الهجوم البري على الجنوب، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري للصحفيين في تل أبيب "الجيش الإسرائيلي يواصل توسيع عمليته البرية ضد مراكز حماس في كل قطاع غزة". وتابع "القوات تواجه الإرهابيين وجها لوجه وتقتلهم".

وكان مخيم جباليا للاجئين في شمال القطاع الذي تديره حماس من المواقع التي قُصفت.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن عدة أشخاص قُتلوا جراء غارة جوية إسرائيلية هناك.

وأظهر مقطع مصور حصلت عليه رويترز لآثار القصف فتى مغطى بالتراب ويبكي وسط أنقاض مبان منهارة.

وصرخ بصوت متهدج "أبوي استشهد".

ووقفت فتاة ترتدي سترة وردية ومغطاة أيضا بالتراب وسط أكوام من الأنقاض قائلة "لا، لا، لا".

وقال سكان إن قصف المدفعية والطائرات الحربية ركز أيضا على مدينتي خان يونس ورفح في جنوب القطاع، وتكافح المستشفيات من أجل التعامل مع تدفق الجرحى.

وقال إيلون ليفي المتحدث باسم حكومة إسرائيل إن الجيش ضرب أكثر من 400 هدف في مطلع الأسبوع "بما في ذلك ضربات جوية مكثفة في منطقة خان يونس" وإنه قتل أيضا "مسلحين من حماس ودمر بنيتهم التحتية" في بيت لاهيا في الشمال.

ولم يصدر تعليق بعد على تقارير الهجمات المحددة.

وتجددت الحرب يوم الجمعة عقب انتهاء هدنة استمرت أسبوعا في القتال بين القوات الإسرائيلية وحماس، مما سمح بتنفيذ اتفاق التبادل بين إسرائيل وحماس.

واندلع العنف على الرغم من مناشدة الولايات المتحدة إسرائيل تجنب إلحاق مزيد من الأذى بالمدنيين الفلسطينيين.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 15523 قُتلوا خلال شهرين تقريبا من الحرب التي اندلعت بعد شن حماس هجوما مباغتا عبر الحدود على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر. وتقول إسرائيل إن الهجوم أفضى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 200 رهينة.