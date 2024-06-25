"كيلا شلومو".. برنامج إسرائيلي لمواجهة العداء المتصاعد ضد تل أبيب

سلطت صحيفة "الغارديان" البريطانية الضوء على برنامج "كيلا شلومو"، الذي صممته الحكومة الإسرائيلية لمواجهة "تصاعد العداء لإسرائيل، وتشكيل خطاب أمريكي بشأن الحرب في قطاع غزة".

وقالت الصحيفة في تقرير إن الكنيست الإسرائيلي استدعى وزير المساواة الاجتماعية الإسرائيلي، عميحاي شيكلي، في نوفمبر/ تشرين الأول الماضي؛ لمناقشة تصاعد العداء ضد تل أبيب.

وقال شيكلي: "ذكرت ذلك من قبل، وسأقوله مرة أخرى الآن، أعتقد أنه ينبغي علينا، خاصة في الولايات المتحدة، أن نكون في موقف هجوم".

وأشارت الصحيفة إلى أن عميحاي شيكلي قاد منذ ذلك الحين حملة لمواجهة منتقدي إسرائيل.

وكشف التقرير أن الوزير الإسرائيلي أنفق نحو 8.6 مليون دولار على الدعوة الحكومية لإعادة "صياغة النقاش العام"، بينما انخرطت شركة كونسرت Concert في حملات مصممة لمواجهة تصاعد العداء لإسرائيل في الولايات المتحدة.