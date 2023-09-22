الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 5 ملايين سوداني بسبب الحرب

أكد مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان، اليوم الجمعة، نزوح حوالي 5.3 مليون شخص داخل السودان والدول المجاورة؛ بسبب الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وذكر المكتب في بيان تلقاه موقع "إرم نيوز" أن أكثر من 50 منظمة إنسانية وحقوقية حثت على تقديم المزيد من المساعدة والتضامن مع السودان.

وأشار البيان إلى الإبلاغ عن أكثر من 1000 حالة يشتبه بإصابتها بالحصبة، الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي عدد الحالات في جميع أنحاء السودان إلى 4334 حالة منذ أبريل/ نيسان الماضي.

ونوه إلى وفاة أكثر من 1,200 طفل لاجئ في ولاية النيل الأبيض؛ بسبب الاشتباه في إصابتهم بالحصبة وسوء التغذية، حسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأكد البيان تضرر ما لا يقل عن 72,000 شخص من الأمطار الغزيرة والفيضانات في 16 محلية بسبع ولايات في السودان.