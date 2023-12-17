لماذا فصل الجيش الإسرائيلي خانيونس عن بقية مناطق قطاع غزة؟

فصل الجيش الإسرائيلي محافظة خانيونس في قطاع غزة، عن باقي محافظات القطاع من الاتجاهين الشمالي والجنوبي، وقطع الطريق الواصل بين شمال القطاع وجنوبه على المحورين الغربي والشرقي، باستخدام الدبابات والآليات العسكرية والسواتر الرملية.

تعليقاً على ذلك، قال الخبير في الشؤون العسكرية رائد موسى لـ"إرم نيوز"، إن الأمر "يأتي استمرارًا للخطة الإسرائيلية البرية في التعامل مع محافظات القطاع، حيث تم قطع التواصل الجغرافي بين المحافظات ومنع الدخول والخروج منها والتعامل مع كل محافظة بريًا وجويًا على حدة، ما يسهل عليه المهمة العسكرية".

وأضاف موسى أن "الجيش الإسرائيلي فعل ذلك إبان إعلان بدء العملية البرية في محافظتي غزة والشمال، وسبق ذلك قصف جوي مكثف، متبعًا سياسة الأرض المحروقة تمهيدًا لدخول الدبابات والآليات العسكرية وقوات المشاة التي اصطدمت باشتباكات عنيفة مع المقاتلين الفلسطينيين لا سيما في المحورين الشمالي الغربي والشرقي".

وأوضح أن "الأمر ذاته يتكرر في خانيونس التي سرعان ما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عمليته البرية فيها، وسبق ذلك قصف جوي غير مسبوق لتهجير أكبر عدد من السكان".