إسرائيل تعتقل 9170 فلسطينياً في الضفة الغربية والقدس منذ 7 أكتوبر

كشف "نادي الأسير" الفلسطيني، الأربعاء، أن إسرائيل اعتقلت 9170 فلسطينياً من الضفة الغربية والقدس، بعد منذ هجوم 7 أكتوبر واندلاع الحرب على غزة.

وقال "نادي الأسير"، في تقرير له، إنه "على مدار أكثر من 8 شهور من العدوان المتواصل والمتصاعد، نفذت إسرائيل جرائم مروعة وخطيرة، بحق الأسرى والمعتقلين".

وأضاف البيان: "أدت تلك الجرائم إلى استشهاد ما لا يقل عن 18 أسيرًا ممن تمكّنت المؤسسات المختصّة من الإعلان عنهم فقط"، منوهاً إلى أن "أعداد الشهداء بين صفوف معتقلي غزة يقدرون بالعشرات".

وطالب نادي الأسير "بضرورة فتح تحقيق بإشراف دولي بشأن الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي مورست بحقّ المعتقلين والأسرى في سجون ومعسكرات إسرائيل، رغم الصورة القاتمة التي تلف المنظومة الحقوقية الدولية، وحالة العجز المرعبة التي سيطرت على صورتها ومواقفها، أمام الجرائم والفظائع التي مارستها إسرائيل منذ بدء حرب الإبادة حتى اليوم".