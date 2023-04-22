الجيش السوداني يتحدث عن "إخماد التمرد" والدعم السريع يعلن السيطرة على "التصنيع الحربي"

ما زالت البيانات المتضاربة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تتصدر المشهد في الاشتباكات المستمرة لليوم الثامن، خصوصا في العاصمة الخرطوم.

وبينما أعلن الجيش السوداني، في بيان على فيسبوك، أنه "أخمد التمرد"، نشرت منصات الدعم السريع مقطع فيديو لما قالت إنه سيطرتها على مبنى هيئة التصنيع الحربي.

وفي بيان لاحق، أعلن الجيش أن مجموعة من "المتمردين كانت قد حاولت بالفعل دخول المدينة الصناعية ووصلوا لأحد مصانع تجميع المركبات لكن تم صدهم بعد وقت وجيز وهربوا من الموقع"، في إشارة على ما يبدو على الفيديو الذي بثته قوات الدعم السريع من داخل هيئة التصنيع الحربي.