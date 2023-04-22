الجيش السوداني يتحدث عن "إخماد التمرد" والدعم السريع يعلن السيطرة على "التصنيع الحربي"
ما زالت البيانات المتضاربة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تتصدر المشهد في الاشتباكات المستمرة لليوم الثامن، خصوصا في العاصمة الخرطوم.
وبينما أعلن الجيش السوداني، في بيان على فيسبوك، أنه "أخمد التمرد"، نشرت منصات الدعم السريع مقطع فيديو لما قالت إنه سيطرتها على مبنى هيئة التصنيع الحربي.
وفي بيان لاحق، أعلن الجيش أن مجموعة من "المتمردين كانت قد حاولت بالفعل دخول المدينة الصناعية ووصلوا لأحد مصانع تجميع المركبات لكن تم صدهم بعد وقت وجيز وهربوا من الموقع"، في إشارة على ما يبدو على الفيديو الذي بثته قوات الدعم السريع من داخل هيئة التصنيع الحربي.
وميدانيا، تحتدم المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع بمحيط القصر الرئاسي والقيادة العامة للجيش رغم الهدنة المعلنة بين الطرفين التي كان مفترضا أن تستمر أول 3 أيام من عيد الفطر.
وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تبادلا الاتهامات بخرق هدنة العيد منذ دخولها حيز التنفيذ صباح الجمعة، وسط تضارب الأنباء بشأن السيطرة على بعض المواقع في الخرطوم.
وحسب شهود عيان، سمع دوي انفجارات وتصاعد دخان كثيف بعد سقوط قذائف في منطقة حلة حمد قبالة القصر الجمهوري، كما تتوالى الانفجارات في حلة حمد وخوجلي شمال القصر الرئاسي، وتحليق للطيران الحربي في سماء الخرطوم.
من جهتها، قالت نقابة الأطباء السودانية إن الضغط لإجلاء الرعايا الأجانب يدل على فشل مطالب وقف إطلاق النار واستمرار النزاع المسلح.
وناشدت النقابة المجتمع الدولي الضغط على طرفي النزاع لفتح ممرات آمنة لنقل الجرحى والجثث، ووقف "الصراع الدموي" للتمكن من حماية المدنيين وتقديم الدعم الضروري.
وأفادت منظمة الصحة العالمية في آخر إحصاء لها لحصيلة المعارك التي اندلعت السبت الماضي، بأن 413 شخصا لقوا مصرعهم، في حين أصيب 3551 آخرون.
ودفعت الأوضاع الأمنية المتردية في السودان ومنطقة الخرطوم الكبرى تحديدا، عددا من الدول، على رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية وآسيوية، للبحث عن خطط إجلاء وإرسال قوات إلى دول الجوار وطائرات لإخراج رعاياها من السودان.