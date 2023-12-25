"المونيتور": القصف العنيف على غزة حرم الفلسطينيين من فرحة عيد الميلاد

قال تقرير لموقع "المونيتور" الأمريكي، إن القصف الإسرائيلي العنيف والمستمر على قطاع غزة، حرم الفلسطينيين من فرحة عيد الميلاد لهذا العام، وسط غياب لأي أفق للحل وإنهاء الحرب، رغم سقوط آلاف القتلى والجرحى.

وأشار الموقع إلى "إلغاء الاحتفالات بعيد الميلاد هذا العام في الضفة الغربية، لا سيما مدينة بيت لحم، مهد السيد المسيح، مع وجود عدد قليل من المصلين والسياح في شوارع المدينة التي كانت تزدحم في مثل هذه الأيام".

ونقل الموقع شهادات لفلسطينيين من غزة، عبروا عن حزنهم لغياب مظاهر الاحتفال بالعيد هذا العام، فلم تضاء شجرة عيد الميلاد، وغابت مظاهر الزينة والطعام الخاص بالعيد، مطالبين بإنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن.

وسلطت "نبيلة صلاح" من الكنيسة الكاثوليكية المقدسة في غزة الضوء على الواقع المرير في القطاع، موضحة أن "جميع احتفالات عيد الميلاد ألغيت، وحلت مكانها أصوات القصف العنيف والدبابات".

وألقت حرب غزة بظلالها على رسالة الفاتيكان في عيد الميلاد المجيد، إذ أعرب البابا فرانسيس عن قلقه إزاء معاناة المجتمع المسيحي في غزة، داعيا إلى إحلال السلام هناك.