السودان.. ماذا بعد توقف محادثات جدة بين الجيش والدعم السريع؟

شهدت العاصمة السودانية، الجمعة، هدوءا نسبيا، تخلله بعض الغارات الجوية المحدودة، رغم المخاوف من تصاعد حدة المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، بعد توقف المفاوضات بينهما في مدينة جدة السعودية.

وحسب رصد "إرم نيوز"، فقد حلّقت طائرات الاستطلاع على فترات متباعدة فوق سماء العاصمة السودانية، فيما سمع دوي القذائف في منطقة "جنوب الحزام" بالخرطوم.

وأفاد شهود عيان بوقوع اشتباكات محدودة بين قوة من الجيش تسللت لمواقع سيطرة قوات الدعم السريع، في منطقة أمبدة شمال أم درمان.

وتوقع المحلل السياسي محمد صالح البشر أن "يعود طرفا الصراع إلى منبر جدة مرة أخرى، لأن لا خيار أمامهما غيره، في ظل انعدام فرص الحسم العسكري للمعارك".