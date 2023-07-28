السودان.. ماذا بعد توقف محادثات جدة بين الجيش والدعم السريع؟
شهدت العاصمة السودانية، الجمعة، هدوءا نسبيا، تخلله بعض الغارات الجوية المحدودة، رغم المخاوف من تصاعد حدة المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، بعد توقف المفاوضات بينهما في مدينة جدة السعودية.
وحسب رصد "إرم نيوز"، فقد حلّقت طائرات الاستطلاع على فترات متباعدة فوق سماء العاصمة السودانية، فيما سمع دوي القذائف في منطقة "جنوب الحزام" بالخرطوم.
وأفاد شهود عيان بوقوع اشتباكات محدودة بين قوة من الجيش تسللت لمواقع سيطرة قوات الدعم السريع، في منطقة أمبدة شمال أم درمان.
وتوقع المحلل السياسي محمد صالح البشر أن "يعود طرفا الصراع إلى منبر جدة مرة أخرى، لأن لا خيار أمامهما غيره، في ظل انعدام فرص الحسم العسكري للمعارك".
واستبعد البشر، في حديثه لـ"إرم نيوز"، "حدوث تصعيد عسكري جديد أكثر مما حدث خلال الفترة الماضية".
وأشار إلى أن "قوات الدعم السريع توقفت عن الهجوم على الجيش، بعد سيطرته على مواقع كثيرة في الخرطوم، حيث لجأ لاستخدام الطيران المسير والقصف بعيد المدى أيضًا".
ونوّه البشر إلى أن "الطرفين أصبحا يستخدمان ما يعرف بالقوات الخاصة، وهي غير ذات فاعلية وتأثيرها محدود؛ لأنها تضم قوة محدودة تتسلل لمواقع الطرف الآخر تقتل أو تدمر بعض الآليات".
وتوقع أن "يحدث انقسام داخل الجيش؛ بسبب أن عضو مجلس السيادة الفريق ياسر العطا أصبح يتبنى مواقف هي الأقرب لخطاب مجموعة نظام عمر البشير السابق، وكأنه يطرح نفسه بديلًا للبرهان".
من جهته، رأى الخبير العسكري الضابط المتقاعد علي ميرغني أن "الطرفين سيذهبان إلى التصعيد العسكري وربما يُدخلان أسلحة جديدة في المعارك".
وقال ميرغني، لـ"إرم نيوز"، إن "مباحثات جدة لن توقف الحرب دون تعديل أدوات المباحثات وربما آليات جديدة".
واعتبر أن "الطرفين دخلا مباحثات جدة كأداء واجب لتفادي أي تبعات من المجتمع الدولي حال الرفض".
وأشار ميرغني إلى أن "عقدة الحرب الحالية أنها عدمية، حيث إن كل طرف وضع هدفه القضاء على الآخر، لذلك ليست المعضلة في منابر المباحثات بل في إقناع الأطراف بقبول حلول وسط، وهذا مستبعد لأسباب وعوامل تخص طرفي الحرب".