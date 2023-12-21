مصدر عسكري ليبي يكشف تفاصيل الوضع على الحدود مع تونس
قدَّم رئيس أركان قوات حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، محمد الحداد، إحاطة للمجلس الرئاسي حول تطورات الوضع الأمني على الشريط الحدودي مع تونس، وذلك بعد أيام من التوتر في مدينة غدامس من أجل فتح معبر غدامس – الدبداب.
وذكر مصدر إعلامي ليبي، أن "الحداد التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، حيث تم التباحث بشأن الوضع الأمني على طول الشريط الحدودي بين ليبيا وتونس، والممتد من مدينة زوارة حتى غدامس".
وفي 14 ديسمبرالجاري، شهدت مدينة غدامس توترًا بسبب تعزيزات عسكرية دفعت بها حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، وذلك في خضم استعدادات لفتح معبر غدامس – الدبداب الحدودي.
وحمَّل أعيان المدينة في بيان لهم رئيس المجلس الرئاسي، ورئيس مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية، ووزيري الدفاع والداخلية، ورئيس جهاز المخابرات العامة، "مسؤولية ما يقوم به أفراد الجهات العسكرية والأمنية القادمين إلى المدينة، الذين أحدثوا الفوضى، والاستعراض بالآليات العسكرية، وإطلاق الأعيرة النارية". بحسب البيان.
ودعا البيان إلى ضرورة إخراج جميع هذه القوات أيًا كانت صفتها وتبعيتها من المدينة، وإسناد مهمة التأمين إلى مديرية أمن غدامس دون غيرها، بحسب البيان.