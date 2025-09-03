انفجار ضخم بقاعدة عسكرية قرب مطار دمشق الدولي (صور)

أفادت مصادر إعلامية اليوم الأربعاء، بوقوع انفجار ضخم وكبير في محيط مطار دمشق الدولي في جنوب العاصمة السورية.

ونشرت وسائل سورية صورا لانفجار مجهول في قاعدة عسكرية سابقة قرب المطار.

وشهد محيط بلدتي كفرحور وبيت تيما في ريف دمشق الجنوبي الغربي يوم الجمعة الماضي دوي انفجارات عنيفة، ما تسبب بحالة استنفار أمني وعسكري في المنطقة.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من تنفيذ القوات الإسرائيلية عملية إنزال في مواقع بجبل المانع في ريف دمشق، ترافقت مع قصف جوي مكثف أدى إلى شلّ الحركة في المنطقة لساعات، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأضاف المرصد أنه لم ترد حتى اللحظة أي معلومات حول طبيعة الانفجارات أو حجم الخسائر البشرية والمادية الناجمة عنها.

يشار إلى أن عملية الإنزال هي الأولى بعد سقوط نظام بشار الأسد، ولم تسجل أي محاولات تصدٍّ من قبل قوات وزارة الدفاع السورية، وفق المرصد.