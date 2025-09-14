"استثنائية وجديدة".. نتنياهو يبحث طرق الرد على إعدام حماس رهائن في غزة

كشفت القناة 12 العبرية، فجر اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبحث كيفية الرد في حال أعدمت حركة "حماس" رهائن خلال العملية البرية في غزة.

وأشارت القناة العبرية إلى أن الاجتماع مع نتنياهو شهد بحث عدد من خطوات الرد المتوقعة على احتمال تعرض الأسرى لأي أذى على يد عناصر "حماس" خلال عملية الجيش في غزة.

وأكدت القناة أنه "ولأسباب معروفة لن تكشف عن طبيعة وتفاصيل تلك الخطوات"، لافتة في الوقت ذاته إلى أنه يمكن وصفها بأنها إجراءات "استثنائية ولم تنفذ حتى الآن".

ونقلت القناة عن رئيس الأركان إيال زامير قوله بعد اجتماع أمني، عُقد الليلة، إن الأخير أكد التزامه بأهداف الحرب كما حددها "الكابينيت"، لكنه في الوقت ذاته مقتنع بأن إسرائيل لن تهزم "حماس" حتى بعد احتلال مدينة غزة.

وشدد رئيس الأركان على أن "حماس لن تهزم عسكرياً ولا سياسياً، وأن الجيش الإسرائيلي لا يريد تحمل مسؤولية مدنية في غزة".

وأشار زامير إلى أن تقديرات الجيش تفيد بأنه "لا يمكن إنهاء حماس من دون التقدم نحو مخيمات الوسط"، لافتاً إلى أن "احتلال مدينة غزة سيستغرق نحو 6 أشهر، علاوة على أن تطهير المدينة بالكامل سيستغرق وقتاً أطول".