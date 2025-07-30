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العالم العربي

كارني: كندا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية "بشرط"

كارني: كندا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية "بشرط"
مارك كارنيالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
30 يوليو 2025، 9:49 م

 أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يوم الأربعاء أن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة خلال سبتمبر المقبل.

وقال كارني للصحفيين إن "هذه الخطوة مشروطة بالتزام السلطة الفلسطينية بإصلاحات تتضمن إصلاحا جذريا للحوكمة وإجراء انتخابات عامة في عام 2026 لا يمكن لحركة حماس المشاركة فيها"، وفق ما ذكرت رويترز.

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 واعتبر كارني أن "فرص حل الدولتين تتلاشى أمام أعيننا"، مشيرا إلى أن بلاده "تسعى بالتعاون مع الشركاء لضمان أن يصبح حل الدولتين قابلا للتطبيق".

وتابع رئيس الوزراء الكندي أن "هناك تدابير أخرى يمكن اتخاذها"، دون أن يفصح عن تفاصيل.

ويأتي الإعلان الكندي بعد أن اعربت عدة دول عن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الأيام الماضية.

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