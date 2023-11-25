ماكرون يعرب عن "تصميمه" على تأمين إطلاق سراح الرهائن الفرنسيين في غزة

سلمت حركة حماس 24 رهينة، 13 إسرائيليا وعشرة تايلانديين وفلبينيا واحدا، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، الجمعة، وفق ما أعلنت قطر الوسيط الرئيسي في النزاع.

وشددت الخارجية الفرنسية، في بيان، على أن باريس "تعمل للإفراج عن الرهائن الفرنسيين في إطار الاتفاق الذي يجري تنفيذه حاليا"، مضيفة أن الإفراج عن "جميع مواطنينا أولوية مطلقة بالنسبة لفرنسا، ونعمل بلا كلل من أجل تأمينه".

وأطلقت حماس سراح الرهائن في إطار اتفاق هدنة مع إسرائيل.

كما رحبت الخارجية "بجهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر والولايات المتحدة، وكذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي مكنت من التوصل إلى هذا الاتفاق".

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني لوكالة فرانس برس أنه تم إطلاق سراح 39 فلسطينيا، من النساء والأطفال، من السجون الإسرائيلية.

وهذه الهدنة التي بدأت فجرا في غزة هي الأولى منذ سبعة أسابيع من الحرب، بعد القصف الإسرائيلي الكثيف للقطاع منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر؛ ردا على الهجوم الذي نفذته حماس انطلاقا من القطاع.

وقدر الجيش الإسرائيلي أن حماس خطفت حوالي 240 شخصا في 7 تشرين الأول/أكتوبر.