الجيش السوداني يعلن تصديه لهجوم شنته الحركة الشعبية على الكرمك

أعلن الجيش السوداني، الثلاثاء، عن صده هجومًا شنته الحركة الشعبية بقيادة جوزيف توكا بمنطقة النيل الأزرق العسكرية محلية الكرمك.

وقال الجيش في بيان صدر عنه ونشر على حسابه الرسمي عبر "فيسبوك"، إنه "كبد الحركة الشعبية خسائر فادحة واستولى منهم على عتاد وسلاح وقتل العشرات".

ونشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، صورًا قالوا إنها لقتلى الجيش السوداني في الهجوم.

وقبل أسابيع أعلنت القوات المسلحة السودانية تعرضها لهجوم وصفته بالغادر من الحركة الشعبية التي تعد أحد أبرز الفصائل المسلحة في السودان.