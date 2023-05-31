إسرائيل ترجح أن يكون انفجار الجبهة الشعبية ناتج عن صاروخ قديم

واتهم الفلسطينيون إسرائيل بارتكاب "جريمة قتل"، لكن المسؤولين الإسرائيليين زعموا في وقت لاحق أنه لم يكن هناك هجوم على الإطلاق.

وفي وقت لاحق، اعترف عضو بارز في الجبهة الشعبية، بأن الواقعة كانت "حادث عمل"، وقال إن "صاروخًا قديمًا انفجر في مستودع أسلحة في القاعدة، وقتل 5 نتيجة لذلك".

وحسب تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، تقع المنطقة التي تعرضت للهجوم مباشرة على الحدود بين إسرائيل ولبنان، وتحديدًا في الوادي اللبناني، لكنها نفذت على الجانب اللبناني.

وتأتي الواقعة بعد أن حذر الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، إسرائيل في خطاباته الأخيرة من تصفية الفلسطينيين، أو عناصر أجنبية على الأراضي اللبنانية.