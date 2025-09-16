رمز "الترهيب والتهريب".. من هو طلال عامر ذراع الأسد ولسان الهجري؟

فاجأ حكمت الهجري شيخ عقل الدروز وعرّاب الكيان العسكري الجديد، المشكل حديثاً في محافظة السويداء المسمى "الحرس الوطني" ، الأوساط السياسية والشعبية في سوريا، بتعيين متحدث رسمي يدعى طلال عامر.

وتمثلت الصدمة في اسم طلال عامر وخلفيته السياسية والأمنية، وليس في قرار تعيينه أو في منصبه، نظراً للشبهات العديدة التي ترتبط به وتدور حول أنشطته المستورة خلف البدلة العسكرية.

من هو طلال عامر؟

ينحدر عامر من مدينة السويداء، وكان أحد رموز وضباط نظام بشار الأسد المعزول، وحظي بظهور إعلامي متكرر، تحدث فيه بلسان نظام الأسد المعادي للثورة والثوار.

واتهمت أوساط سياسية في سوريا حكمت الهجري شيخ عقل الدروز وصاحب الكلمة الفصل في كل ما يتعلق بالكيان العسكري، بالدخول في حالة من الصدام باختياره أحد الضباط السابقين في جيش الأسد ناطقاً رسمياً باسم "الحرس الوطني".

وتفيد مصادر سورية بأن طلال عامر كان يحمل رتبة نقيب في الفرقة الرابعة حرس جمهوري، في حين تقول مصادر أخرى إنه كان ضابطاً متطوعاً في جيش الأسد، ولم يكن له منصب عسكري.

وتشير المصادر السورية إلى أن عامر قضى خدمته في الإدارة السياسية خلال سنوات الحرب، ولم يشغل أي منصب عسكري لا في الفرقة الرابعة ولا في أي قطاع عسكري.

وترتبط "الفرقة الرابعة" بالعديد من الذكريات القاتمة لدى غالبية السوريين، حيث توصف بأنها أقوى وأخطر فرق الجيش السوري، وكانت قد تأسست على يد رفعت شقيق الرئيس الراحل حافظ الأسد، وتولاها لاحقاً ماهر شقيق الرئيس المعزول بشار الأسد.

وتلفت المصادر كذلك إلى أن عامر كان متطوعاً فيما يسمى "المجلس العسكري الدرزي" في مدينة السويداء.

وتشير إفادات ناشطين إلى أن طلال مدعوم من قبل "وحدة الرضوان" التابعة لميليشيا "حزب الله" اللبناني وتلاحقه اتهامات بالتورط في جرائم قتل وحصار وتهجير طالت السوريين، إضافة إلى نشاطاته المشبوهة الأخرى.

وتلاحق المتحدث باسم "الحرس الوطني" اتهامات بالضلوع في تجارة المخدرات بشكل واسع النطاق، بداية من الترويج وصولاً إلى التهريب، بالاشتراك مع ضباط آخرين من جيش الأسد.

ورأت منصات حقوقية سورية أن طلال ينضم لقائمة طويلة تضم العديد من الأسماء البارزة التي خدمت في قوات الأسد ومن ثم قدمها الهجري كقيادات عسكرية تابعة له، من بينهم العميد سامر الشعراني والعميد جهاد الغوطاني.