فشل "بروتوكولات الاستهداف" يوقع خسائر جسيمة في مدنيي غزة

قال مقال نشرته مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، إن الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة والتي تهدف ظاهريًّا إلى تفكيك الشبكات المسلحة وجعل تكرار هجوم حماس مستحيلاً، لا تَعِد بتقديم أي قدر من اليقين للإسرائيليين أو جيرانهم.

وأضاف المقال الذي حمل توقيع آفنر غفارياهو، رئيس منظمة "كسر الصمت" الإسرائيلية غير الحكومية والتي تعنى بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصر الآن على رغبته في الإبقاء على احتلال قطاع غزة إلى أجل غير مسمى.

وأشار المقال إلى أن عدد الضحايا المدنيين الفلسطينيين "عدد مذهل"، وهو ما دفع الرئيس الأمريكي جو بايدن الحليف القوي لإسرائيل، والذي منحها تفويضا مطلقا للانتقام إلى الضغط على نتنياهو للتأكد من أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تتوافق مع المبادئ الأساسية "للحرب العادلة"، والقانون الدولي.