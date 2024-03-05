فشل "بروتوكولات الاستهداف" يوقع خسائر جسيمة في مدنيي غزة
قال مقال نشرته مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، إن الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة والتي تهدف ظاهريًّا إلى تفكيك الشبكات المسلحة وجعل تكرار هجوم حماس مستحيلاً، لا تَعِد بتقديم أي قدر من اليقين للإسرائيليين أو جيرانهم.
وأضاف المقال الذي حمل توقيع آفنر غفارياهو، رئيس منظمة "كسر الصمت" الإسرائيلية غير الحكومية والتي تعنى بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصر الآن على رغبته في الإبقاء على احتلال قطاع غزة إلى أجل غير مسمى.
وأشار المقال إلى أن عدد الضحايا المدنيين الفلسطينيين "عدد مذهل"، وهو ما دفع الرئيس الأمريكي جو بايدن الحليف القوي لإسرائيل، والذي منحها تفويضا مطلقا للانتقام إلى الضغط على نتنياهو للتأكد من أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تتوافق مع المبادئ الأساسية "للحرب العادلة"، والقانون الدولي.
وذكر أنه "بينما تدعي إسرائيل أنها تفعل كل ما في وسعها لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين في غزة وأنها تطبق "إجراءات استهداف معقدة"، ويصر نتنياهو في أكتوبر/تشرين الأول على أن "الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم"، فإن الحقيقة هي أن إسرائيل لا تفعل ذلك.
وتابع: "لقد شنت إسرائيل حملة وحشية في غزة، ولم تلتزم إلا بشكل فضفاض بالبروتوكولات التي من المفترض أن تتبعها قواتها المسلحة لتقليل عدد القتلى بين المدنيين".
وشدد المقال على أن هذه "المبادئ التوجيهية" غير كافية؛ فالتحقيق في الحملات السابقة في غزة يكشف عن عدم كفايتها بشأن معايير الاستهداف، والتي لا تقلل حقًّا من الخسائر في صفوف المدنيين.
ورأى الكاتب أن إسرائيل فشلت في الجولات السابقة من الحرب على غزة اتباع تلك القيود؛ ما أدى إلى دمار لا يوصف جعل التوصل إلى حل للصراع أكثر صعوبة.
اختراق ضباب الحرب
وأكد غفارياهو أن الحروب الماضية تساعد في اختراق ضباب الحاضر، مضيفا: "أمضينا في مجموعة "كسر الصمت" سنوات عديدة نجمه شهادات الجنود الإسرائيليين من الحملات العسكرية السابقة في غزة، في الأعوام 2008-2009، و2012، و2014، و2021".
واستطرد: "في تلك الحالات، ادعت إسرائيل أنها تبذل قصارى جهدها لقمع الإرهاب وتجنب سقوط ضحايا بين المدنيين، وقد استند هذا الادعاء إلى ثلاثة تأكيدات".
الأولى وفقا للمقال أن إسرائيل تهاجم فقط الأهداف العسكرية المشروعة، وليس الأهداف المدنية، وأن إسرائيل تعمل وفق معلومات استخباراتية موثوقة للغاية، تمكنها من تجنب إلحاق الأذى بالمدنيين، وأنها تنفذ هجماتها بدقة؛ ما يحد من إلحاق الضرر بالمدنيين".
وشدد على أن التحقيقات التي أجرتها منظمة "كسر الصمت" كشفت أن هناك العديد من الأسباب للشك في كل هذه الادعاءات خلال الحروب السابقة.
وأردف: "لا يمكن اعتبار جميع الأهداف التي أطلقتها إسرائيل في الحملات السابقة أهدافًا عسكرية مشروعة؛ حيث قصفت منازل وشقق مدنية أصرت إسرائيل على أنها تؤوي أعضاء الفصائل المسلحة".
ولفت غفارياهو إلى ما نقلته منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "بتسيلم" عام 2014، والتي أوردت أن ضرب منازل المسلحين يعد انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي لأنها منازل مدنية، وليست أهدافًا عسكرية.
ونقل شهادات عن جنود إسرائيليين قولهم لمنظمة "كسر الصمت"، إن المباني التي قصفتها إسرائيل كانت في الواقع مساكن عادية وليست مراكز للعمليات المسلحة.
وأضاف أن منطق الاستهداف المشوه الذي تتبعه إسرائيل ينتهي بهدم مبنى بأكمله لمجرد الوصول إلى شقة واحدة؛ ما يعرض للخطر عشرات المدنيين الذين لا يشاركون في القتال.
وتابع أن هذه الأساليب غير الحكيمة تتفاقم أيضا بسبب "المعلومات الخاطئة"؛ فقد أثبتت الاستخبارات الإسرائيلية أنها بعيدة عن أن تكون موثوقة.
وذكر: "قد يقرر الجيش الإسرائيلي ضرب موقع ما عبارة عن منشأة لتخزين الذخيرة دون معرفة نوع أو كمية الذخيرة التي يخزنها. فالأهمية العسكرية لخمسين قنبلة يدوية، على سبيل المثال هي أقل بكثير من أهمية 50 صاروخا يمكن إطلاقها باتجاه المدن الإسرائيلية".
ووفق "فورين أفيرز"، فإنه في ظل هذه المعلومات المحدودة، لا يمكن تحديد الأهمية العسكرية للهدف بشكل كامل، وبالتالي لا تستطيع القوات الإسرائيلية إجراء تقييمات موثوقة ومتناسبة مع الهدف.
وأردفت المجلة: "تحذر إسرائيل مناطق سكنية بأكملها بضرورة الإخلاء؛ ما يؤدي إلى تغيير جذري في الكثافة السكانية والروتين اليومي في تلك الأحياء وفي هذه الظروف، تصبح التقديرات المسبقة للأضرار الجانبية مشكوك فيها بشكل خاص ولا يمكن استخدامها لتقييم مدى مواءمتها".
وضرب الكاتب مثلا على ذلك بالقول: "في عام 2019، أدى عدم التأكد من معلومات استخباراتية بشأن هدف ما إلى مقتل تسعة أفراد من عائلة السواركة في دير البلح وسط غزة".
وأشار إلى أنه من الصعب تحديد العدد الإجمالي للحوادث التي قُتل فيها مدنيون أو أصيبوا بأذى بسبب ممارسات الجيش الإسرائيلي بالاعتماد على معلومات استخباراتية قديمة، معتبرا أن الضغط الذي يشعر به المسؤولون الإسرائيليون الآن للموافقة على الهجمات قد أدى إلى حالات كثيرة مماثلة للعمليات التي أدت إلى مقتل عائلة السواركة الفلسطينية.
وشدد الكاتب أنه وحتى عندما تكون المعلومات الاستخبارية سليمة، فإن الإجراءات التي تتبعها إسرائيل لتنفيذ الغارات الجوية لا تعطي الأولوية لسلامة المدنيين.
وكشف أن "ضرورة تنفيذ المزيد من الضربات بوتيرة أكبر في الحملات العسكرية السابقة على قطاع غزة أدت إلى قيام الجيش الإسرائيلي بمنح الضباط ذوي الرتب الأدنى سلطة الموافقة على الضربات التي قد تؤدي إلى أضرار جانبية كبيرة للمدنيين".
وشدد على أنه ومن خلال القيام بذلك، فقد قلل الجيش الإسرائيلي من "أولوياته لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين"، فيما أصبح تكرار الضربات ممكنًا أيضًا بفضل نظام الذكاء الاصطناعي الجديد الذي يولد أهدافًا محتملة جديدة حيث يقوض هذا النظام حتماً عامل الدقة، ويزيد من الضرر الذي يلحق بالمدنيين، مثلما يظهر جليًّا من أعداد الضحايا المذهلة في غزة خلال الأشهر الأخيرة.
ونقل رئيس منظمة “كسر الصمت” عن أحد الجنود الإسرائيليين قوله، إنه "على الرغم من أن إسرائيل تمتلك التكنولوجيا للتحقق من الموقع الدقيق للسكان (من خلال تتبع هواتفهم)، إلا أنها نادرًا ما تفعل ذلك؛ لأن مثل هذا الإجراء سيتطلب الكثير من الوقت والموارد، وسيؤدي دائمًا إلى إبطاء وتيرة الغارات الجوية".
وشدد على أن إسرائيل في الماضي لم تفعل ما يكفي للتمييز بين المدنيين والمسلحين في غزة، وفي الحرب الحالية يبدو أيضا أن إسرائيل تفعل ما هو أقل من ذلك.
وقال: "وفي الواقع، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في ديسمبر/كانون الأول أن إسرائيل وسعت، في الحملة الحالية، تعريفها لـ "الأهداف القيمة" واستعدادها لإيذاء المدنيين".
واعتبر أن ذلك يتسق مع تقرير حديث لشبكة التلفزة الأمريكية "سي أن أن"، والذي يفيد بأن إسرائيل أسقطت خلال الشهر الأول من الحرب مئات القنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل قادرة على قتل أو جرح الأشخاص على بعد أكثر من 1000 قدم من مكان الارتطام، وأن ما يقرب من نصف الذخائر الإسرائيلية التي أسقطت على غزة هي قنابل "غبية" وغير دقيقة.
وخلص الكاتب إلى أن الحملة العسكرية التي تشنها إسرائيل على غزة بهذه الطريقة، تعطي مصداقية للاتهامات بأن إسرائيل مهتمة بالانتقام في غزة بالقدر ذاته الذي تسعى فيه لتحقيق أهداف عسكرية.
وشدد على أن الأمثلة على القتل غير المبرر للمدنيين الذي تمارسه إسرائيل في غزة عديدة، ومن المؤكد أن يرى المزيد منها النور بعد الحرب والتي تؤكد على الموقف المتساهل الذي تبنته الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع مقتل الأبرياء.
ولفت إلى أنه لا يوجد حل سريع لأخطاء إسرائيل؛ لأنها كلها تعد أعراضا لنفس السبب الجذري الذي دفعها للقيام بذلك، وهو إعطاء إسرائيل الأولوية المطلقة لـ "إدارة الصراع" وتأجيل أي حل حقيقي، بغض النظر عن عدد المدنيين - الفلسطينيين أو الإسرائيليين - الذين يتضررون.
وأردف: "هذا الموقف هو الذي أدى إلى شن حملات عسكرية معتادة في غزة على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، وهو الموقف ذاته الذي يسمح للحكومة الإسرائيلية بالمضي قدماً في هذه الحرب دون وجود هدف واضح يمكن تحقيقه في الأفق".
وختم مقال الكاتب الإسرائيلي بالقول، إن السبيل الحقيقي الوحيد للمضي قدماً يتلخص في الاعتراف بإنسانية الطرف الآخر، والسعي إلى إيجاد طريق لكلا الشعبين لا يعتمد فقط على القوة العسكرية، وأن أول خطوة للقيام بذلك هي إنهاء هذه الحرب؛ فقد تصبح "الكارثة الخالية" في غزة حافزاً للتغيير.