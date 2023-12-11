الاجتياح الإسرائيلي لخان يونس يهدد حياة 2000 مريض سرطان
تهدد العملية العسكرية الإسرائيلية البرية لمدينة خان يونس، حياة ألفي مريض سرطان في غزة، وذلك بعد توقف العمل بمستشفى دار السلام المخصص بشكل استثنائي لخدمتهم في مناطق وسط وجنوب القطاع.
وخصص المستشفى لخدمة مرضى السرطان، بعد توقف مستشفى الصداقة التركي جنوب مدينة غزة عن العمل بسبب العملية العسكرية هناك، وتمركز الآليات الإسرائيلية بالقرب منه مع بداية الاجتياح البري قبل أكثر من شهر.
وأكد مدير مستشفى الصداقة التركي في غزة، صحبي سكيك، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "ألفي مريض سرطان في القطاع ملقون في الشوارع بسبب الاجتياح الإسرائيلي لمدينة خان يونس"، محذرًا من خطورة وضعهم الصحي.
وقال سكيك إنه "بعد الاجتياح الإسرائيلي لخان يونس اضطرت إدارة المستشفى للمرة الثانية التوقف عن العمل، وذلك بسبب وصول الدبابات الإسرائيلية لمستشفى دار السلام الذي خصص لتقديم الخدمات الأولية لمرضى السرطان".
وأضاف أن "اجتياح خان يونس أوقف جميع الخدمات الطبية المقدمة لمرضى السرطان، وهم بالوقت الحالي عرضة للموت أكثر من أي وقت مضى، خاصة في ظل بطء إجراءات تحويلهم للعلاج بالخارج عبر معبر رفح البري".
وتابع سكيك: "نتواصل مع كافة الأطراف المعنية ونسلم كشوفات المرضى لوزارة الصحة في غزة؛ لكن لا نعرف سبب تأخر نقل من تبقى من المرضى للخارج"، مستكملًا "مرضى السرطان ليس لديهم أي فرصة للحياة بسبب الحرب الإسرائيلية".
وناشد المسؤول الطبي، الجهات المعنية بالعمل من أجل إنقاذ هذه الفئة من المرضى، وتسهيل نقلهم للعلاج بالخارج، خاصة وأن بينهم أطفالا وكبارا في السن، مبينًا أن الجميع لا يتلقى العلاج اللازم منذ إغلاق مستشفى الصداقة.
واستضافت الإمارات عددًا كبيرًا من مرضى السرطان في غزة، معظمهم من الأطفال، وقدمت لهم الرعاية اللازمة، كما أن عددًا آخر نقل إلى تركيا لتلقي العلاج، فيما حال استئناف القتال بالقطاع من نقل من تبقى من المرضى للخارج.
وبعد انتهاء الهدنة الإنسانية في غزة، اجتاحت القوات البرية الإسرائيلية مدينة خان يونس جنوب القطاع، الأمر الذي أدى لفصلها عن باقي المدن، فيما يواصل الطيران الإسرائيلي قصف أهداف بالمدينة ومناطق أخرى.