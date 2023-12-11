الاجتياح الإسرائيلي لخان يونس يهدد حياة 2000 مريض سرطان

تهدد العملية العسكرية الإسرائيلية البرية لمدينة خان يونس، حياة ألفي مريض سرطان في غزة، وذلك بعد توقف العمل بمستشفى دار السلام المخصص بشكل استثنائي لخدمتهم في مناطق وسط وجنوب القطاع.

وخصص المستشفى لخدمة مرضى السرطان، بعد توقف مستشفى الصداقة التركي جنوب مدينة غزة عن العمل بسبب العملية العسكرية هناك، وتمركز الآليات الإسرائيلية بالقرب منه مع بداية الاجتياح البري قبل أكثر من شهر.

وأكد مدير مستشفى الصداقة التركي في غزة، صحبي سكيك، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "ألفي مريض سرطان في القطاع ملقون في الشوارع بسبب الاجتياح الإسرائيلي لمدينة خان يونس"، محذرًا من خطورة وضعهم الصحي.

وقال سكيك إنه "بعد الاجتياح الإسرائيلي لخان يونس اضطرت إدارة المستشفى للمرة الثانية التوقف عن العمل، وذلك بسبب وصول الدبابات الإسرائيلية لمستشفى دار السلام الذي خصص لتقديم الخدمات الأولية لمرضى السرطان".