الصليب الأحمر لـ"إرم نيوز": نتواصل مع جميع الأطراف لضمان سلامة المتواجدين في مجمع الشفاء‎

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها على تواصل مع جميع الأطراف؛ من أجل ضمان أمن وسلامة الطواقم الطبية والمرضى والعائلات المتواجدة في مجمع الشفاء الطبي، وذلك بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي للمجمع.

وقال الناطق باسم اللجنة في قطاع غزة، هشام مهنا، لـ"إرم نيوز"، إن "اللجنة على تواصل مستمر مع جميع الأطراف بهذا الشأن"، مشدداً على أن الوضع حرج بشكل كبير في المجمع الطبي ومحيطه.

وشدد مهنا على "ضرورة توفير الحماية للطواقم الطبية والجرحى والمدنيين المتواجدين في مجمع الشفاء الطبي"، متابعاً: "لا نفصح عن طبيعة اتصالاتنا مع الأطراف المعنية لضمان حيادية الصليب الأحمر بهذا الشأن".