الصليب الأحمر لـ"إرم نيوز": نتواصل مع جميع الأطراف لضمان سلامة المتواجدين في مجمع الشفاء
أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها على تواصل مع جميع الأطراف؛ من أجل ضمان أمن وسلامة الطواقم الطبية والمرضى والعائلات المتواجدة في مجمع الشفاء الطبي، وذلك بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي للمجمع.
وقال الناطق باسم اللجنة في قطاع غزة، هشام مهنا، لـ"إرم نيوز"، إن "اللجنة على تواصل مستمر مع جميع الأطراف بهذا الشأن"، مشدداً على أن الوضع حرج بشكل كبير في المجمع الطبي ومحيطه.
وشدد مهنا على "ضرورة توفير الحماية للطواقم الطبية والجرحى والمدنيين المتواجدين في مجمع الشفاء الطبي"، متابعاً: "لا نفصح عن طبيعة اتصالاتنا مع الأطراف المعنية لضمان حيادية الصليب الأحمر بهذا الشأن".
وأضاف: "نبقي على اتصال غير معلن مع جميع الأطراف، واللجنة الدولية مستعدة للاستمرار في ممارسة دورها الإنساني كوسيط محايد؛ إلا أن طواقمنا تفتقر للتدابير الأمنية والتطمينات بشأن سلامتهم خلال العمل".
وفيما يتعلق بالمفاوضات الجارية حول صفقة تبادل أسرى وإطلاق سراح الرهائن، بيّن مهنا أن "الصليب الأحمر يجري حواراً مع جميع الأطراف المعنية لإطلاق سراح الرهائن في غزة"، حسب قوله.
وحسب مهنا، فإن "الصليب الأحمر ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لم يتمكن من زيارة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، إذ إن برنامج الزيارات متوقف"، قائلاً: "نحث السلطات الإسرائيلية على استئناف البرنامج".
وأكد مهنا "ضرورة توفير الحماية اللازمة للمدنيين، والسعي قدر الإمكان أن لا يكون محيط المستشفيات ساحة للمواجهات العسكرية المسلحة".