مستوطنون يحاولون إقامة بؤرة استيطانية في جنوب سوريا

كشف تقرير عبري، أن الجيش الإسرائيلي أعاد مساء الإثنين، مجموعة من المستوطنين حاولوا عبور الحدود لإقامة بؤرة استيطانية في الجنوب السوري.

وقال المنظمون، الذين يطلقون على أنفسهم "روّاد هبشان"، إن خطوتهم تمت "من دون أي دعم خارجي"، غير أنهم لم يستبعدوا إمكانية الحصول مستقبلاً على "دعم رسمي لمشروع الاستيطان في المنطقة".

وقالت قناة "i24news" العبرية، إن الجيش الإسرائيلي منع مجموعة من المستوطنين من إقامة بؤرة استيطانية جديدة بعد أن عبروا الحدود في الجولان المحتل نحو الأراضي السورية.

وأفاد التقرير بأن مجموعة من عائلات المستوطنين في شمالي الضفة الغربية المحتلة عبرت الحدود بهدف إقامة مستوطنة أطلقوا عليها اسم "نافيه هبشان" في الجولان السوري، موضحًا أنهم خططوا للبقاء هناك فترة طويلة برفقة أطفالهم.

وأشار التقرير إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي من فرقة 210 هُرعت إلى الموقع فور تلقيها بلاغًا من المنطقة، وأعادت المجموعة إلى داخل إسرائيل حيث سلّمت أفرادها للشرطة للتحقيق.