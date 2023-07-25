في ذكرى الإجراءات "الاستثنائية".. كيف تبدو تونس اليوم؟

تصادف، اليوم الثلاثاء، الذكرى السنوية الثانية، لإجراءات استثنائية اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد، وأدت لتغييرات واسعة شملت معظم مفاصل الحياة السياسية في الدولة، التي عاشت لسنوات على وقع انسداد سياسي مزمن.

وفي الخامس والعشرين من يوليو 2021، حلَّ سعيّد البرلمان السابق، والمجلس الأعلى للقضاء، وأقال الحكومة، وفي وقت لاحق سنّ دستورًا جديدًا غيَّر به النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي.

وينقسم التونسيون، اليوم، بشأن الإجراءات التي اتخذها قيس سعيّد، بين موالٍ يؤكد أنها كانت ضرورية لإخراج البلاد من حالة انسداد سياسي لا تنتهي، ومعارض، يؤكد "أنها وضعت حدًا للتجربة الديمقراطية".

واحتج مئات المعارضين، اليوم الثلاثاء، بدعوة من جبهة الخلاص المعارضة ضد الرئيس قيس سعيّد مطالبين بإنهاء ما أسموه "الحكم الفردي"، والإفراج الفوري عن قادة سياسيين مسجونين.

تطوير الاستثمارات

واعتبر الناطق باسم "مسار 25 يوليو" مبروك بن محمود، أن تونس حققت مكاسب كثيرة خلال سنتين، من المسار الذي بدأ بإجراءات قيس سعيّد الاستثنائية، لكنه دعا لتقديم المزيد، حتى "تعبر الدولة إلى بر الأمان".

وقال "مبروك" في تصريح لإذاعة موزاييك المحلية: "على قيس سعيّد الإسراع في تطوير منظومة الاستثمارات والنهوض بها حتى تكون تونس وجهة استثمارية جاذبة".

وأضاف مبروك: "هناك مطالب تم تحقيقها، منذ 25 يوليو 2021، على غرار المحاسبة والتخلص من المنظومة السابقة، وصياغة دستور، ووضع رؤية سياسية جديدة (..)، واتباع مسار اقتصادي دقيق".

من جهته قال الناطق باسم التيار الشعبي محسن النابتي إنّه بعد سنتين من 25 يوليو 2021، واستكمال الاستحقاقات السياسية "لم تعد تونس تحتمل سياسة مجاراة العمل اليومي، بل تحتاج رؤية إستراتيجية متكاملة في أفق 2050 على الأقل".

وأضاف النابتي في تصريح أن تونس "ظلت لسنوات طويلة تدير الأزمات ولا تحلها، وتبحث عن حلول جزئية، وهو ما لا يتماشى مع ما يعيشه العالم، اليوم، من صراع دولي رهيب''.

انقسام الكتل السياسية

وعلى الطرف الآخر يرى خصوم قيس سعيّد، أن المسار الذي قاده خلال السنتين الماضيتين، تسبب بوقف العملية الديمقراطية، والتضييق على الحريات العامة في الدولة.

وقالت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي خلال ندوة لتقييم حصيلة تجربة حكم قيس سعيّد، خلال السنتين الماضيتين، إن هذه المرحلة شهدت تراجعًا كبيرًا في حضور النساء بمراكز القرار السياسي، خاصة في مجلس النواب.

أمّا الناشط في المجتمع المدني أحمد صواب فقد اعتبر في الندوة نفسها أن الكتل السياسية في تونس "منقسمة فيما بينها، وردود أفعالها لم تكن قوية نتيجة لغياب الوحدة".

وفي المقابل، اعتبر "صواب" أنه على عكس مكونات المشهد السياسي المنقسمة، فإن المجتمع مدني "ما زال موحدًا، وبإمكانه تقديم تصور بديل، خاصة أنه قوة تفكير، ولا يقاس وزنه بحضوره في الشارع".