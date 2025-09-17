مع بدء اجتياح المدينة.. انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في غزة

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، اليوم الأربعاء، انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في مدينة غزة، مع تصاعد وتيرة العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في المدينة التي بدأ اجتياحها.

وقالت الشركة في بيان لها: إن "خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية انقطعت في محافظتي غزة وشمال غزة".

أخبار ذات علاقة انقطاع الاتصالات في غزة بعد استهداف خط ألياف ضوئية

وأضافت، أن "ذلك نتيجة استهداف عدة مسارات رئيسة مغذية للمنطقة في ظل العدوان المستمر"، مشيرة إلى أن طواقمها تعمل لإصلاح الأعطال في ظل الوضع الميداني الخطير.

وبدأ الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، عملية اجتياح واسعة لمدينة غزة عبر أكثر من محور، وسط عمليات قصف من الطائرات والمدفعية طالت مناطق واسعة شمال وجنوب وغرب المدينة.

وتعرضت البنية التحتية لشبكة الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة لأضرار بالغة خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، توقفت على إثرها خدمات الاتصال والإنترنت أكثر من مرة ولفترات متفاوتة.