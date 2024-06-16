هنية: ردنا على مقترح وقف إطلاق النار متوافق مع خطاب بايدن
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم الأحد، إن رد حركته على مقترح وقف إطلاق النار "متوافق" مع أسس خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقرار مجلس الأمن الدولي بشأن قطاع غزة. حسب وكالة "الأناضول".
جاء ذلك في كلمة لهنية بمناسبة عيد الأضحى، الذي حلّ اليوم الأحد، بعد أيام من اتهامات أمريكية رسمية لحركة حماس بالابتعاد عن المقترح الذي قدمه بايدن نهاية مايو/ أيار الماضي.
وأوضح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن إسرائيل "تواصل محاولات الخداع والتحايل للحصول على الأسرى واستئناف حرب الإبادة". حسب وكالة "الأناضول".
وفي وقت سابق قال قيادي كبير من حماس لـ"رويترز"، إن التعديلات التي طلبت الحركة إجراءها على مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمته الولايات المتحدة "ليست كبيرة، وتشمل الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة".