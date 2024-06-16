هنية: ردنا على مقترح وقف إطلاق النار متوافق مع خطاب بايدن

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم الأحد، إن رد حركته على مقترح وقف إطلاق النار "متوافق" مع أسس خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقرار مجلس الأمن الدولي بشأن قطاع غزة. حسب وكالة "الأناضول".

جاء ذلك في كلمة لهنية بمناسبة عيد الأضحى، الذي حلّ اليوم الأحد، بعد أيام من اتهامات أمريكية رسمية لحركة حماس بالابتعاد عن المقترح الذي قدمه بايدن نهاية مايو/ أيار الماضي.