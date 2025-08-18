كواليس لقاءات باراك ببيروت.. بري يعاتب وعون يلقي "الكرة" في الملعب الأمريكي

كشفت مصادر لبنانية واسعة الاطلاع لـ"إرم نيوز" كواليس جولة الموفد الرئاسي الأمريكي توم براك في العاصمة اللبنانية بيروت، برفقة نائبته موغان أورتاغس، مؤكدة أنّ براك لم يحمل أيّ طرح جديد.

وفي القصر الجمهوري، استعرض الرئيس اللبناني جوزيف عون أمام ضيفه، ما قام به لبنان تجاه التزامه بالورقة المشتركة، وطلب من براك أن تمنحه الإدارة الأمريكية ما يمكّنه من متابعة هذا المسار على قاعدة "نحن قمنا بما علينا، والكرة في ملعبكم".

وأضافت المصادر أنّ عون شدّد أمام براك على وجوب أن تبادر إسرائيل إلى تنفيذ الخطوة التالية، تمامَا كما ينص عليه الاتفاق، خطوة مقابل خطوة، فوافقه في ذلك براك، ولكنّه لم يقدّم أيّ التزام أو ضمانة بذلك.

وأوضحت أنّ اللقاء المطوّل مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري والذي تجاوز الساعة، حصل خلاله نقاش مستفيض، ساد خلاله نوع من العتب من قبل بري، الذي سأل لماذا ذهبت الأمور إلى هذا الحدّ، خلافًا للاتفاق الذي حصل في الزيارة السابقة لبراك.

وأكد بري أمام ضيفه أنّه لم يكن هناك حاجة للمجريات التي حصلت "في وقت كان هناك اتفاق فيما بيننا وكنّا نعالج الوضع بطريقة مغايرة" وفق تعبيره.

ولفت إلى ما تقوم بها إسرائيل، فعرض ما قامت به في الأيام الأخيرة من احتلالها لنقاط جديدة، بحيث أضحت النقاط المحتلة من قبلها سبعة، أي باحتلالها نقطتين إضافيتين.

وتطرق بري إلى الجولة الاستعراضية للجنرالات الإسرائيلية، وتلويح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتصعيد وعدم الانسحاب.

وخلاصة ما توصل إليه بري وبراك هي إعادة إحياء ما تمّ الاتفاق عليه بينهما في الزيارة السابقة، بالتوزاي، يتدّخل الجانب الأمريكي لدى إسرائيل في محاولة لحملها على التنفيذ "وهنا تكمن المعضلة الرئيسية"، وفقًا للمصادر.

أمّا في حال لم تلتزم إسرائيل، عندها يسقط الاتفاق حكمًا، ولا يعد لبنان ملزمًا بتطبيقه، كونه ينص على موافقة كل من إسرائيل وسوريا على بنوده، فطالما قام لبنان بتنفيذ ما اتُّفق عليه كخطوة أولى، فيتوجب على الأطراف المعنيّة به أن تقوم بالمثل.