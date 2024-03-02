إدانات دولية ودعوات للتحقيق في "مجزرة الرشيد"

ودعت المملكة المتحدة إلى "تحقيق عاجل ومحاسبة"، وقال وزير الخارجية ديفيد كاميرون: "إن وفاة الأشخاص في غزة الذين كانوا ينتظرون قافلة المساعدات كانت مروّعة، ويجب ألا يحدث هذا مرة أخرى".

وأضاف كاميرون أنه "يتعيّن على إسرائيل أن تسمح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة".

ومن جانبها دعت فرنسا إلى إجراء تحقيق مستقل في ملابسات الكارثة، فيما قالت ألمانيا إنه يتعيّن على الجيش الإسرائيلي أن يقدّم تفسيرا كاملا لما حدث. وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية: "يجب بذل كل جهد للتحقيق فيما حدث وضمان الشفافية".

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس: "إن الأحداث غير المقبولة تؤكّد الحاجة الملحّة لوقف إطلاق النار". في حين أعرب مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن رعبه من "مذبحة أخرى بين المدنيين في غزة اليائسين للحصول على المساعدات الإنسانية".