إدانات دولية ودعوات للتحقيق في "مجزرة الرشيد"
تواجه إسرائيل ضغوطا دولية متزايدة لإجراء تحقيق، بعد مقتل أكثر من 100 فلسطيني خلال تسليم مساعدات في منطقة "دوار النابلسي" شمالي غزة الخميس الماضي في حادثة سميت إعلاميا "مجزرة الرشيد".
وبحسب صحيفة "الغارديان"، تباينت ردود فعل الدول، من الإدانة إلى السخط الشديد، على الحادثة التي نتجت بمجملها عن التدافع والدهس بحسب إسرائيل، التي اعترفت أيضًا بأنها فتحت النار على من أسمتهم "الغوغاء". في حين، أكد مدير أحد المستشفيات في غزة أن 80% من المصابين الذين تم جلبهم مصابون بطلقات نارية.
ودعت المملكة المتحدة إلى "تحقيق عاجل ومحاسبة"، وقال وزير الخارجية ديفيد كاميرون: "إن وفاة الأشخاص في غزة الذين كانوا ينتظرون قافلة المساعدات كانت مروّعة، ويجب ألا يحدث هذا مرة أخرى".
وأضاف كاميرون أنه "يتعيّن على إسرائيل أن تسمح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة".
ومن جانبها دعت فرنسا إلى إجراء تحقيق مستقل في ملابسات الكارثة، فيما قالت ألمانيا إنه يتعيّن على الجيش الإسرائيلي أن يقدّم تفسيرا كاملا لما حدث. وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية: "يجب بذل كل جهد للتحقيق فيما حدث وضمان الشفافية".
وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس: "إن الأحداث غير المقبولة تؤكّد الحاجة الملحّة لوقف إطلاق النار". في حين أعرب مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن رعبه من "مذبحة أخرى بين المدنيين في غزة اليائسين للحصول على المساعدات الإنسانية".
وفي الولايات المتحدة، قال البيت الأبيض: "إن وفاة 112 شخصاً يائساً، كانوا يبحثون عن الطعام لعائلاتهم، مُثيرٌ للقلق للغاية". وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة "تسعى بشكل عاجل للحصول على معلومات إضافية حول ما حدث بالضبط". وأضاف أن واشنطن "ستضغط للحصول على إجابات".
ولفتت صحيفة "الغارديان" إلى أن الجوع الشديد في شمال غزة، الذي يحصل على مساعدات أقل من الجنوب، يؤدي إلى تأجيج "وضع فوضوي" في عدد من المناطق، وفقا لـ"فيليب لازاريني"، مدير وكالة الأمم المتحدة لشؤون الفلسطينيين (الأونروا).
ولخّص لازاريني الأمر بالقول: "إن المستوى العميق من البؤس واليأس السائد في الشمال هو أزمة من صنع الإنسان، ويمكن عكسها بسهولة إذا سمحت السلطات الإسرائيلية بدخول المزيد من المساعدات، وخاصة المواد الغذائية".