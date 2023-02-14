الثامنة لمتضرري الزلزال.. وصول طائرة مساعدات سعودية إلى مطار حلب السوري

وهذه الطائرة هي الثامنة التي ترسلها السعودية لمتضرري الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا الأسبوع الماضي.

وكانت وكالة الأنباء السعودية واس ذكرت أن الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة غادرت مطار الملك خالد الدولي فجر اليوم متوجهة إلى مطار حلب الدولي تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية تزن 35 طنًّا و 322 كيلوغرامًا.

وأوضحت أن ذلك "يأتي ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد".