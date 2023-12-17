إسرائيل تعلن اكتشاف "أكبر نفق" في قطاع غزة

أعلنت القوات الإسرائيلية أنها اكتشفت نفقاً كبيراً من الخرسانة والحديد، مُصمماً لنقل سيارات المقاتلين من غزة إلى الحدود.

وقال كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري إن "إجمالي طول النفق يصل إلى أربعة كيلومترات وهو ما يكفي للوصول إلى شمال مدينة غزة التي تحولت إلى منطقة قتال مدمرة بعدما كانت حركة حماس تدير شؤونها".

وأضاف أنه "أكبر نفق عثرنا عليه في غزة، كان يستهدف معبر اريز"، دون أن يحدد ما إذا كانت حركة حماس قد استخدمته في هجوم السابع من أكتوبر، موضحاً: "استُثمرت ملايين الدولارات في هذا النفق. واستغرق بناؤه سنوات وكان بإمكان المركبات المرور عبره".