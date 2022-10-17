إسرائيل.. جلسة "غير عادية" لبحث شن عملية واسعة في نابلس

ذكرت وسائل إعلام عبرية، يوم الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، عقد جلسة "غير عادية" مع وزير الدفاع بيني غانتس، وأركان المؤسسات الأمنية والعسكرية في إسرائيل بحث خلالها شن عملية عسكرية ضد المجموعة المسلحة الفلسطينية "عرين الأسود" في مدينة نابلس.

وتضم هذه المجموعة عشرات المسلحين الفلسطينيين، وهي مسؤولة عن معظم عمليات إطلاق النار ضد الجيش الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة، وفق بيانات صادرة عنها.

وقالت قناة "كان" العبرية الرسمية، إن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تواصل النظر في إمكانية إطلاق عملية واسعة النطاق ضد المجموعة المسلحة المعروفة باسم عرين الأسود في مدينة نابلس".

وأشارت إلى أنها قد "جرت مناقشة القضية خلال اجتماع أجراه رئيس الوزراء يائير لابيد بمشاركة وزير الدفاع بيني غانتس، ومسؤولين في المؤسسة الأمنية في مبنى الكرياه في تل أبيب".

بدورها، قالت️ القناة "12" العبرية، إنه "تم منع المسؤولين الأمنيين من تقديم أي تفاصيل حول الاجتماع غير العادي، الذي عُقد اليوم".

وأوضحت أن "جلستين أمنيتين عقدتا، بمشاركة رئيس الوزراء المناوب نفتالي بينيت، ووزير الدفاع بيني غانتس وكبار المسؤولين في الدوائر الأمنية لمناقشة تصعيد الأوضاع في مناطق الضفة الغربية".

وفي ذات الوقت، قال مسؤول في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، إنه "وبعد 5 أيام من فرض الحصار العسكري على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، انخفض عدد الهجمات القادمة من المدينة بشكل كبير"، مشيرا إلى أن الحصار سيبقى في هذه المرحلة إلى أجل غير مسمى وحسب الحاجة.

وبعد وقت قليل من الاجتماع، اقتحم الجيش الإسرائيلي منزل أحد الأعضاء البارزين في مجموعة المسلحة "عرين الأسود".

واعتقل الجيش الإسرائيلي شابًا فلسطينيًا بعد اقتحام منزله في نابلس، بدعوى مشاركته في عمليات إطلاق نار، وخلال عملية الاقتحام سُمع دوي إطلاق نار، ولم تقع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية، وفق قناة "كان" العبرية.

وفي وقت سابق، وفي إطار الضغط على مجموعة "عرين الأسود"، قرر وزير الدفاع غانتس بناء على توصية منسق العمليات الحكومية في الضفة الغربية، سحب 164 تصريح عمل داخل إسرائيل، تعود لأقارب النشطاء في المجموعة المسلحة.

وحسب القناة العبرية، "تسود مخاوف في جهاز الأمن العام (الشاباك)، من أن يؤدي التصعيد الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، إلى زيادة تدهور الوضع الأمني".