سموتريتش: غزة "استثمار عقاري واعد" سنتقاسم أرباحه مع واشنطن

تحدث وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، عن مسألة "اليوم التالي" في غزة، قائلا إن القطاع "استثمار عقاري واعد"، وفق ما نقلته "يديعوت أحرونوت".

وقال سموتريتش، في كلمة ألقاها في قمة "التجديد الحضري لمركز العقارات"، إن "إعادة إعمار غزة ستصبح، من بين أمور أخرى، استثمارا عقاريا مربحا"، لافتا إلى أنهم بدؤوا التفاوض مع الأمريكيين في هذا الشأن.

أخبار ذات علاقة سموتريتش: العمل جار على رسم خرائط ضم الضفة الغربية

ووصف الوزير الإسرائيلي رؤية ترامب بخصوص غزة بأنها "خطة عمل وضعها أكثر الأشخاص احترافا".

وأضاف أن الخطة مطروحة حالياً على مكتب الرئيس الأمريكي، وأنهم يدرسون "كيف يُصبح هذا المشروع مُنتجاً عقارياً واعداً ويؤتي ثماره"، مبينا أنهم يدرسون مع الأمريكيين حاليا كيفية "تقسيم النسب على الأرض"، وفق تعبيره.