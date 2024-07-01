أمراض جلدية وأوبئة قاتلة.. مصير محفوف بالمخاطر للغزيين في مخيمات النزوح

تتفشى الأمراض الجلدية في مخيمات النزوح وسط قطاع غزة، إثر التكدس غير المسبوق لخيام النازحين، وانعدام الأدوات المتعلقة بالنظافة العامة والشخصية جميعها، مع استمرار الحرب للشهر التاسع على التوالي.

ويستمر تدهور الوضع الطبي وانعدام الخدمات الطبية في القطاع، إلى جانب تكدس أطنان من النفايات بالقرب من خيام النازحين ومراكز الإيواء، التي تعد السبب الرئيس لانتشار الأمراض الجلدية في تلك المناطق.

ووفق الإحصاءات الفلسطينية الرسمية، فإن أكثر من مليون و600 ألف من النازحين إلى وسط وجنوب القطاع مصابون بالأمراض المعدية نتيجة النزوح، كذلك هناك 71 ألف حالة عدوى بالتهابات الكبد الوبائي الفيروسي.

ويقول المختص في الأمراض الجلدية، الدكتور شريف مطر، إن "معدلات الإصابة بالأمراض الجلدية والمعدية تزداد يومًا بعد يوم بسبب النزوح والاكتظاظ بمراكز الإيواء والمخيمات".