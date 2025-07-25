مصدر مصري يتوقع استئناف محادثات غزة الأسبوع المقبل

توقع مصدر مصري الجمعة، استئناف محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الأسبوع المقبل، بعد دراسة إسرائيل لرد حركة حماس.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية المصرية عن المصدر قوله، إن الوفد الإسرائيلي غادر بعد يوم واحد من استدعاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لفريق التفاوض إلى إسرائيل من أجل التشاور.

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وبدأت الجولة الأخيرة من المفاوضات برعاية الولايات المتحدة، ومصر، وقطر، في الدوحة قبل حوالي 3 أسابيع.

وكانت حركة حماس أعلنت، الأربعاء، أنها قدمت ردها على مقترح هدنة لمدة 60 يوماً في قطاع غزة، مع تصاعد الضغوط الدولية لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عامين، والذي ضمنته تعديلات على مضمون الاقتراح.

والخميس، أعلن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الخميس، أن واشنطن سحبت مفاوضيها من المحادثات حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة في العاصمة القطرية، متهماً حماس بعدم التصرف "بحسن نية".

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وقال ويتكوف في بيان نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "قرّرنا إعادة فريقنا من الدوحة لإجراء مشاورات بعد الردّ الأخير من حماس والذي يظهر بوضوح عدم رغبتها في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة"، مضيفاً: "في حين بذل الوسطاء جهوداً كبيرة، لا تبدي حماس مرونة أو تعمل بحسن نية".