اتفاقية أوروبية أوكرانية تتيح استخدام أرباح الأصول الروسية لتسليح كييف

وقَّع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، اتفاقيات أمنية في العاصمة البلجيكية بروكسل، تمهيدًا لاستخدام عائدات الأصول الروسية في تمويل صفقات أسلحة لكييف.

وبثت المفوضية الأوروبية على موقعها مراسم التوقيع، كما وقعت أوكرانيا اتفاقيات أمنية ثنائية مع ليتوانيا وإستونيا، في بروكسل أيضًا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتفاق سيسمح باستخدام الأرباح من الأصول الروسية المجمدة لتقديم مساعدات عسكرية ومالية لأوكرانيا.