الجيش الإسرائيلي: العملية العسكرية في جنين لا تهدف لاحتلالها

وقال مسؤولون عسكريون إنه "تم استهداف المسلحين الفلسطينيين في المدينة وليس المدنيين"، فيما قال مسؤول سياسي إن "الهدف من العملية، هو إنهاء دور جنين كملاذ للعنف".

وحتى الآن، أصيب جندي إسرائيلي بجروح طفيفة خلال العملية، واعتقل أكثر من 20 فلسطينيا مطلوبًا في جنين، كما تم تنفيذ أكثر من 10 غارات جوية في المدينة، وسُجل تبادل لإطلاق النار بين الجنود الإسرائيليين ومسلحين فلسطينيين.