الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية قيادي في "حزب الله"

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، تصفية قيادي في مليشيا حزب الله بغارة على جنوبي لبنان.

وذكر المتحدث باسم الجيش للإعلام العربي أفيخاي أدرعي أن المقاتلات الإسرائيلية قضت على علي عبد القادر إسماعيل الذي كان يعمل قائدا في ركن قطاع بنت جبيل في مليشيا حزب الله.

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وأضاف أدرعي على "إكس" أن هذه العملية هي الثالثة في بنت جبيل على مدار الأسبوع الماضي.

ولفت إلى أن إسماعيل "كان ضالعًا في محاولات إعادة إعمار قدرات حزب الله في منطقة بنت جبيل، حيث شكلت أنشطته خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، وفق قوله.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يواصل الجيش الإسرائيلي هجماته على الأراضي اللبنانية بشكل شبه يومي.