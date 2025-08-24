إسرائيل تكشف عن عمليات "سرّية وضرورية" نفذتها قواتها البحرية في المنطقة

كشف رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، اليوم الأحد، أن "البحرية الإسرائيلية نفذت عمليات سرية وضرورية لأمن إسرائيل في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

جاء ذلك خلال زيارته لقاعدة حيفا البحرية ولقائه قيادات السلاح البحري وعناصره، بالتزامن مع هجمات إسرائيلية جديدة على اليمن.

وأشار إلى أن تلك العمليات البحرية "فاجأت العدو وألحقت به أضرارًا جسيمة في قدراته"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل بشأن "العدو".

وقال زامير: "نحن في حرب متعددة المسارات، بحرًا وجوًا وبرًا، ونعمل على بُعد آلاف الكيلومترات خارج حدودنا"، في إشارة لليمن وإيران.

ولفت إلى أن "هناك تهديدات من كل جبهة ومن كل بُعد، وعلينا العمل باستمرار لإضعافها وإحباطها" وفق تعبيره.

وأكد الجنرال زامير، أن الجيش الإسرائيلي "حقق الأهداف الثلاثة للعملية في قطاع غزة، بما في ذلك توجيه ضربة قوية لحماس، وإزالة التهديدات على الحدود والمستوطنات".

وبيّن أنه "نتيجة للضغط العسكري، هيأنا الظروف لإطلاق سراح الرهائن" الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، المُدمر.

وذكر الجنرال زامير أنه يجب أن تكون البحرية مستعدة للدفاع عن القوات البرية ومساعدتها في الهجوم خلال عملية عربات جدعون الثانية.

ونوه إلى أن "البحرية تعززت قوتها خلال الحرب"، مؤكدًا: "سنواصل تعزيز قدراتها كذراع طويل الأمد لعمليات العمق الاستراتيجي".