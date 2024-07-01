مع غليان الشارع.. الرئيس الإسرائيلي يدعو معارضي نتنياهو للتهدئة

حث الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الإسرائيليين على التخفيف من حدة التصريحات التحريضية والاتهامات بالخيانة بين المعارضين السياسيين، في وقت يشهد الشارع حالة من الغليان ضد نتنياهو، وفق "القناة 13" الإسرائيلية.

كما حذّر هرتسوغ من أن الإساءة اللفظية يمكن أن تؤدي إلى العنف الجسدي إذا تُركت دون رادع، في إشارة منه إلى الغليان في الداخل الإسرائيلي وتداعيات ملف الأسرى خصوصا.

ورأى أنه عندما تحرض الجماعات ويتهم بعضها بعضا بمحاولة تقويض وتدمير إسرائيل، فمن الواضح أن شيئا فظيعا يحدث، يبدأ بالعنف اللفظي، ولن ينتهي عند هذا الحد.

وجاء إعلان الرئيس الإسرائيلي بعد أن زعم نتنياهو في كلمة ألقاها خلال احتفال بأسبوع الكتاب في مقر إقامة الرئيس، أنه شعر في الأسابيع الأخيرة، بالرعب مرارا وتكرارا من كلمات من النوع الأكثر فظاعة، والمشبعة بالكراهية وبالعنف.