بعد 7 أسابيع.. كيف بدأت حرب غزة وإلى ماذا انتهت؟‎

اتفقت إسرائيل وحركة "حماس" على وقف إطلاق النار في قطاع غزة لأربعة أيام على الأقل للسماح بدخول المساعدات، وإطلاق سراح ما لا يقل عن 50 رهينة ممن تحتجزهم "حماس" مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيًا على الأقل من السجون الإسرائيلية.

وفيما يلي تسلسل زمني للحرب بين إسرائيل وحماس:

- 7 أكتوبر/ تشرين الأول:

مقاتلو حماس يشنون هجومًا مباغتًا على جنوب إسرائيل بعد عبور الحدود من غزة ويجتاحون بلدات في الجنوب. إسرائيل تقول إن حماس قتلت 1200 شخص معظمهم مدنيون، واحتجزت أكثر من 240 رهينة.

محمد الضيف، قائد الجناح العسكري لحماس يعلن عبر وسائل إعلام تابعة للحركة بدء الهجوم ويحث الفلسطينيين في كل مكان على القتال.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إن إسرائيل "في حالة حرب"، والضربات الجوية ردًا على هجوم "حماس" تبدأ على قطاع غزة جنبًا إلى جنب مع فرض حصار شامل على القطاع الساحلي الواقع بين مصر وإسرائيل.

- 13 أكتوبر/ تشرين الأول:

إسرائيل تطلب من سكان مدينة غزة، التي يقطنها أكثر من مليون شخص من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون، ترك منازلهم والاتجاه جنوبًا.

القطاع ما زال مغلقًا، والسكان يقولون إنه لا يوجد مكان يتجهون له بعد تعرض أنحاء في الجنوب للقصف.

- 17 أكتوبر/ تشرين الأول:

انفجار في المستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة يسفر عن حصيلة فادحة من القتلى والمصابين، ويثير حالة من الغضب في العالم العربي.

الفلسطينيون يُرجعون الانفجار لضربة جوية إسرائيلية، لكن إسرائيل تقول إنها ناتجة عن صاروخ أطلقه مسلحون فلسطينيون وأخطأ هدفه.

وزارة الصحة في غزة تقول إن 471 شخصًا قُتلوا، وإسرائيل تشكك في هذا العدد، وتقرير للمخابرات الأمريكية يقدر عدد الوفيات عند "الحد الأدنى لنطاق بين 100 و300".

- 18 أكتوبر/ تشرين الأول:

الرئيس جو بايدن يزور الشرق الأوسط لإبداء الدعم لإسرائيل، والسعي للحيلولة دون اندلاع صراع إقليمي أوسع. بايدن يشير إلى أن انفجار المستشفى ناتج عن صاروخ أطلقه مسلحون من غزة وأخطأ هدفه.

القادة العرب يتفاعلون مع انفجار المستشفى الذي يتهمون إسرائيل بالمسؤولية عنه، ويلغون قمة مع بايدن في الأردن ردًا على ذلك.