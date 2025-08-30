اختطاف ضابط رفيع في الجيش العراقي إثر نزاع عشائري

تعرض جنرال في الجيش العراقي إلى الاختطاف، على يد إحدى العشائر في ناحية العكيكة التابعة لقضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد، وذلك على خلفية نزاع عنيف حول أرض زراعية.

وقالت مصادر أمنية عراقية ووسائل إعلام محلية إن النزاع اندلع بين عشيرتين، وأدى إلى إصابة معلم يعمل في وزارة التربية بجروح خطيرة، قبل أن يتطور إلى أسر قريب المصاب وهو ضابط برتبة عميد في الجيش العراقي.

وأوضحت المصادر أن القوات الأمنية طوقت منطقة النزاع وانتشرت بكثافة تمهيداً لاقتحامها من أجل إطلاق سراح الضابط المختطف، فيما أكدت أن أحد المشاركين الرئيسيين في الاشتباك مطلوب للقضاء وصدرت بحقه 3 أحكام بالإعدام غيابياً.

وتشهد محافظة ذي قار بين الحين والآخر نزاعات عشائرية دامية تتسبب بسقوط ضحايا من المدنيين والعسكريين على حد سواء، وغالباً ما تعجز قوات الأمن عن احتوائها بسرعة بسبب كثافة السلاح العشائري.

وبحسب تقارير أمنية، فإن محافظة ذي قار تأتي ضمن محافظات الجنوب من حيث عدد النزاعات العشائرية سنوياً، وهل تشمل ميسان والبصرة وغالباً ما تتركز هذه النزاعات حول الأراضي الزراعية، أو الثأر، أو الخلافات المالية.

وتُعدّ النزاعات العشائرية في الجنوب العراقي أحد أبرز التحديات الأمنية المزمنة، إذ تسببت في السنوات الماضية بمقتل وإصابة المئات، إلى جانب تعطيل الحياة العامة في المناطق التي تشهد مواجهات متكررة.

كما دفعت هذه الظاهرة بعض العوائل إلى النزوح المؤقت من مناطقها، وسط تحذيرات من تحولها إلى تهديد مباشر للاستقرار الاجتماعي والأمني.