منظمة: مقتل صحفي "رويترز" في لبنان كان بضربة إسرائيلية

قالت منظمة "مراسلون بلا حدود"، اليوم الأحد، إن مقتل الصحفي في تلفزيون "رويترز" عصام عبد الله في لبنان، يوم 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كان نتيجة ضربة مستهدفة من اتجاه الحدود الإسرائيلية.

وأضافت المنظمة "بحسب التحليل الباليستي (مسار المقذوف) الذي أجرته "مراسلون بلا حدود"، جاء إطلاق النار من شرق المكان الذي كان الصحفيون واقفين فيه، من اتجاه الحدود الإسرائيلية... ضربتان في المكان نفسه في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن (أكثر بقليل من 30 ثانية)، من نفس الاتجاه، تشيران بوضوح إلى استهداف دقيق".