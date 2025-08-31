مقتل عنصر من حزب الله في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان (صور)

قُتل أحد عناصر ميليشيا حزب الله، اليوم الأحد، إثر غارة بمسيرة اسرائيلية استهدفت دراجة نارية على طريق رئيسي جنوب لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن "مسيرة اسرائيلية أغارت بصاروخ موجه مستهدفة دراجة نارية على طريق النبطية الفوقا وميفدون، ما أدى إلى استشهاد إبراهيم علي توبة".

وكانت الوكالة الرسمية قد قالت في وقت سابق اليوم الأحد، إن صاروخاً سقط على طريق درب القمر في ميفدون دون أن ينفجر، مشيرة إلى أن الجهات المعنية تتابع الوضع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم "بنية تحتية" تحت الأرض لميليشيا "حزب الله" جنوبي لبنان.

ونقلت "هيئة البث العبرية" عن متحدث باسم الجيش بأنه "رصد نشاطاً عسكرياً" في منطقة الشقيف، وأضاف أن وجود الموقع والنشاط فيه يُشكلان انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.

وقالت الوكالة اللبنانية للإعلام في المقابل إن "العدو الإسرائيلي نفذ غارتين على علي الطاهر وخراج كفرتبنيت والنبطية الفوقا، ارتجت معهما المنازل المجاورة". وأنه ألقى "منشورات تحريضية في بلدة عيتا الشعب".