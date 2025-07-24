تقييم أمني إسرائيلي سري يحذر نتنياهو من الوثوق بالشرع

حذر تقييم أمني إسرائيلي سري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الوثوق بالرئيس السوري أحمد الشرع، فيما نفى "حملة الاتهام" بتجويع غزة.

وكشفت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية عن جلسة التقييم الأمني حول مسارح العمليات كافة، والتي عقدت مساء أمس الأربعاء، بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ووفق الصحيفة، حذر مصدر عسكري خلال الجلسة من الوثوق في النظام السوري، برئاسة أحمد الشرع، وطالب بالتعامل بريبة معه دائمًا.

بدوره، أشار مسؤول أمني رفيع المستوى خلال النقاش إلى أن التدخل الإسرائيلي منع استمرار ما سماها الفظائع والمجازر التي ارتُكبت في سوريا.

وخاطب المسؤول نتنياهو قائلًا: "الإجراءات التي بادرت بها دفعت الشرع إلى التراجع".

وفيما يتعلق بالمساحة المخصصة لغزة، ناقش مسؤولون أمنيون استمرار القتال في القطاع، و"حملة الاتهام" بالتجويع التي تشنها حركة حماس ضد إسرائيل، وفق تعبير الصحيفة.

وزعم مسؤولون عسكريون خلال الجسلة بأن شاحنات المساعدات تتجه إلى جميع أنحاء القطاع وبكميات كبيرة.

وبحسب التسريب العبري، قال مسؤول عسكري شارك في النقاش إن "أنشطة مراكز توزيع الأغذية تتحسن وتصبح فعالة للغاية"، نافيًا وجود جوع في غزة.

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في غضون ذلك، عرضت مؤسسة GHF الأمريكية، مساء أمس الأربعاء، نقل مساعدات إنسانية من الأمم المتحدة مجانًا، بعد توثيق مئات الشاحنات الغذائية المتوقفة دون وصولها إلى المحتاجين داخل غزة.

يأتي هذا العرض عقب توثيق جوي نشره مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (COGAT)، والذي يُظهر 950 شاحنة محملة بنحو 2500 طنًا من المواد الغذائية، متوقفة دون استخدام على الجانب الغزي من معبر كرم أبو سالم.