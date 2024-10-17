"رفض جهود إنهاء حرب غزة".. بلينكن يعلق على قتل السنوار

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إن يحيى السنوار رفض في مناسبات عديدة الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وشركاؤها لإنهاء حرب غزة.

وكتب بلينكن على موقعه على منصة إكس: "في مناسبات عديدة، رفض السنوار الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وشركاؤها لإنهاء هذه الحرب".

وتابع "وفي الأيام المقبلة، سنواصل الجهود مع شركائنا لإنهاء هذا الصراع، وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن، ورسم مسار جديد للمضي قدمًا".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "كان يحيى السنوار مسؤولًا عن قتل الآلاف من الإسرائيليين والأمريكيين ومواطني أكثر من 30 دولة".

وأوضح قائلًا: "كان قراره بشن الهجمات الإرهابية في السابع من أكتوبر سببًا في عواقب كارثية على شعب غزة. لقد أصبح العالم مكانًا أفضل بعد رحيله".