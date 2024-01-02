قبل مقتله.. ضابط إسرائيلي يختطف رضيعة فلسطينية من غزة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل اختطاف ضابط إسرائيلي مشارك بالحرب على قطاع غزة لطفلة فلسطينية رضيعة من غزة، وذلك بعد أن قُتل جميع أفراد عائلتها بالكامل، فيما قُتل هو الآخر في المعارك، وبقي مكان الطفلة مجهولًا.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن "النقيب هرئيل إيتاخ اختطف الطفلة وأحضرها إلى إسرائيل، وقتل لاحقًا في المعارك، ولم تعرف هوية الطفلة"، مشيرة إلى أنه نقلها إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة، أن "إيتاخ هو قائد فريق دورية جفعتاي، وأصيبت كتيبته بانفجار عبوة ناسفة بخان يونس"، مبينة أن الحادثة رواها عناصر آخرون أصيبوا بذات الانفجار وشاركوا بجنازته على كراسي متحركة وأسرّة مستشفيات.

وقال أحد الجنود: "أخبرني هرئيل أنه سمع بكاء طفلة في غزة، ويبدو أن والديها تركاها في القصف، وتأكد من نقلها إلى مستشفى في إسرائيل لتلقي العلاج"، فيما لم يحدد مكان المستشفى أو الظروف التي تعيشها الطفلة.

وفي السياق، نشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، على صفحتها الرسمية بمنصبة "إكس"، تغريدة حول اختطاف الرضيعة الفلسطينية من غزة على يد الضابط هرئيل، إلا أنها حذفتها لاحقًا ولم تنشر أي تفاصيل أخرى عن الحادثة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للتغريدة المنشورة على الصفحة الرسمية للجيش الإسرائيلي، الأمر الذي اعتبر تأكيدًا لحادثة اختطاف الرضيعة الفلسطينية من داخل غزة.