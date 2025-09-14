بصاروخ واحد.. كيف طوّرت إسرائيل خططها لتدمير أبراج غزة؟

مثل تدمير الأبراج في مدينة غزة السمة البارزة لعمليات الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة، وسط حديث عن اجتياح وشيك ضمن هذه المرحلة من الحرب.

وكشفت صحيفة "معاريف" العبرية الطريقة التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي لتدمير أبراج مدينة غزة بصاروخ واحد فقط.

ووفق الصحيفة، فإن "فريقا فنيا يتألف من مجموعة من الخبراء من مختلف التخصصات، بما في ذلك الهندسة المدنية، ولديهم خبرة في القوات الجوية بمجال أبحاث أداء الأسلحة المختلفة، يقوم بفحص كل مبنى يعتزم الجيش تدميره".

وأشارت إلى أن "الفريق يقوم بفحص كل مبنى، بما في ذلك الصور الجوية والصور الاستخباراتية ثلاثية الأبعاد".

وبينت أن "الفريق يدرس مدى الأضرار الجانبية التي يمكن أن تسببها كل قنبلة، ويحدد هوامش الأمان".

أخبار ذات علاقة حماس تنفي وجود بنى عسكرية تحت أبراج غزة المستهدفة

ووفق الصحيفة فإن "هدف الفريق هو التخطيط للهجوم بأقل قدر من الذخائر التي تُطلق على الهدف، وستكون الضربة هي انهيار المبنى بحيث يسقط على مساحة صغيرة مع أقل قدر من الأضرار الجانبية".

ونقلت عن مصدر عسكري قوله: "بفضل دراسة الأداء الأولية، نعرف كيف ندمر مبنى ضخمًا من 12 طابقًا أو أكثر بقذيفة واحدة أو اثنتين، ونهدمه بضربة واحدة".

أخبار ذات علاقة إسرائيل تتهم حماس بتحويل أبراج غزة لمواقع عسكرية (فيديو)

وأضاف: "يتطلب هذا تعلمًا ومهارةً لضمان استخدام الذخائر بالحجم المناسب، وفي المكان المناسب، وبالزاوية المناسبة. الهدف هو انهيار البرج انهيارًا كاملا" وفق تعبيره.

وتابع أنه "بناءً على دراسة الأداء والتخطيط الأولي، يُصدر الجيش الإسرائيلي إشعارات إخلاء للمدنيين في منطقة العمليات".

وبدأ الجيش الإسرائيلي قبل أيام بهدم الأبراج العالية في مدينة غزة، بالتزامن مع توسع العملية البرية للسيطرة على المدينة، بحجة استخدام هذه الأبراج كبنى تحتية ومواقع عسكرية.