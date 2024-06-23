سلماً أو حرباً‎.. "الزبيدي" يتوعد بمرحلة مختلفة للتعامل مع الحوثيين (فيديو إرم)

مشروع الحوثي سينتهي

ولفت الزبيدي، إلى أن "ميليشيا الحوثي أصبحت اليوم مصنفة كجماعة إرهابية من قبل المجتمع الدولي"، مؤكدًا أن "مشروعها سينتهي، وإلى زوال بشكل حتمي، وذلك بإجماع العالم كله"، مبينًا أن "ما تقوم به اليوم من إرهاب وقرصنة في ممرات الملاحة الدولية، ما هو إلا المسمار الأخير في نعشها".

وطمأن الزبيدي أبناء صعدة، بقوله "نحن معكم وإلى جانبكم بكل ما أوتينا من قوة حتى نوصلكم إلى صعدة، وتعودوا إلى دياركم، بشكل يحفظ لكم عزتكم وكرامتكم، بالطريقة التي تليق بتضحياتكم ونضالكم".

وأفاد بأن "تحرّك أبناء صعدة، ومساعيهم لتوحيد صفوفهم، في مواجهة الميليشيا الحوثية، ورفض أفكارها وأجنداتها الطائفية علنًا، سيمنح الدافع والشجاعة الموجبة لأبناء المناطق الأخرى لاتخاذ ذات الخطوات على المنحى نفسه، والشروع بتشكيل مقاومة حقيقية، تُفضي إلى التخلّص من هذه الميليشيا وأفكارها".

وأظهرَ الزبيدي "دعمه ومساندته، ومن خلفه مجلس القيادة الرئاسي اليمني، لأي جهود شعبية وقبلية حقيقية ومخلصة لتوحيد صف أبناء محافظة صعدة وغيرها من المحافظات التي لا تزال ترزح تحت وطأة وسطوة ميليشيا الحوثي، لمواجهة صلفها وانتهاكاتها المستمرة".

ولفت إلى أن الجميع سيقف خلف أي مساعِ تهدف إلى تخليص اليمن والمنطقة من شرّ هذه الميليشيا، التي امتدّ أذاها ليُشكّل خطرًا على العالم برمته برًّا وبحرًا.